Sunless Skies: Early-Access-Start des Sunless-Sea-Nachfolgers - 4Players.de

Am 30. August 2017 ist der Sunless-Sea -Nachfolger Sunless Skies in den Early Access auf Steam und GOG gestartet, wie die Entwickler von Failbetter Games mitteilen . Dabei gewähren beide Download-Portale aktuell einen Rabatt von zehn Prozent auf den offiziellen Verkaufspreis von 22,99 Euro. Inhaltlich soll man zunächst nur eine der vier Regionen des voraussichtlich im Mai 2018 für PC, Mac und Linux erscheinenden 2D-Rollenspiels erkunden können: Das mit elf Häfen aufwartende The Reach. Weitere Regionen, Häfen, Vehikel, Wracks, Beute, Ausrüstung, Entdeckungen, Charaktere und Geschichten sollen im weiteren Verlauf der Entwicklung folgen ( Details ).Neben Erkundung, Geschichten und Kampf sollen auch Spielmechaniken wie Hunger und Schrecken bereits implementiert sein. Andere Elemente wie Charaktererstellung, Handel, Entdeckungen, Spektakel, Vermächtnisse oder die exklusiven Kickstarter-Belohnungen seien hingegen noch nicht verfügbar, sollen aber in den kommenden Monaten eingebaut werden - mehr dazu in diesem FAQ Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer