Sunless Skies: Konkreter Releasetermin verkündet - 4Players.de

Nach der im Sommer angekündigten Verschiebung von Sunless Skies auf Januar 2019 hat Failbetter Games jetzt ein konkretes Datum für die Veröffentlichung genannt: Nach Angaben in einem Kickstarter-Update erscheint der Nachfolger von Sunless Sea am 31. Januar für PC, Mac sowie Linux und wird sowohl den Early Access bei Steam als auch das Programm GOG Games in Development folglich verlassen.Die Entwickler bauen auf Sunless Sea auf und wollen im Nachfolger alle Elemente ausbauen bzw. vertiefen, die ihnen an Sunless Sea gefallen haben. Als Inspirationsquellen dienen den Machern H.G. Wells, C.S. Lewis, Leigh Brackett, Art Nouveau und Event Horizon.Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer