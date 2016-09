Merger 3D: Weckt in wenigen Tagen Erinnerungen an die frühen Tage der Ego-Shooter noch vor Doom - 4Players.de

In drei Tagen veröffentlicht Publisher Sometimes You einen Ego-Shooter, der sowohl stilistisch als auch spielerisch an Ego-Shooter erinnert, die noch vor dem großen Klassiker Doom erschienen: Merger 3D soll ab 29. September auf Steam erhältlich sein. Wer will, kann sich dann schon für knapp zwei Euro durch die Retrospektive ballern.Von Sprites über viereckige Gänge bis hin zu einfarbig gestrichenen Böden und Decken reannimiert das von Mahhaon, Art-Arcade und Sun Pixel entwickelte Spiel längst vergessene Konventionen. Auch die Geschichte klingt vertraut, denn irgendwo im Dschungel experimentierte eine Terroristengruppe mit menschlichen Zellen, setzte "Bio-Soldiers" als Bewacher ein und ließ das Confluence genannte Projekt gehörig aus dem Ruder laufen. Der Rest dürfte bleihaltige Geschichte sein.Letztes aktuelles Video: Greenlight-Trailer