Mad Father: Überarbeitete Version des Grusel-Adventures veröffentlicht - 4Players.de

Playism hat eine überarbeitete Version des von Sen entwickelten japanischen Horror-Adventures Mad Father veröffentlicht, die sowohl auf Steam als auch der Vertriebsplattform des Publishers erhältlich ist. Die neue Fassung wurde nicht nur grafisch aufgewertet, sondern enthält auch spielerische und inhaltliche Neuerungen, darunter zusätzliche Dialogzeilen und Ereignisse, veränderte Minispiele, neue Musik und mehr.Aus der Sicht von Aya erlebt man in Mad Father eine Geschichte um das Geheimnis ihres Vaters, in dessen Keller Nacht für Nacht "grausame Experimente" stattfinden. Ayas gestorbene Mutter spielt dabei ebenso eine Rolle wie weitere mysteröse Figuren. Die im Laufe des Abenteuers getätigten Handlungen führen zu einem von drei Enden.Die ursprüngliche Version von Mad Father soll nach wie vor kostenlos zum Download angeboten werden: Wer sich einen Eindruck davon verschaffen will, findet einen entsprechenden Link auf der Webseite des Übersetzers vgperson.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer