Sundered: Metroidvania-Actionspiel kann bei Kickstarter unterstützt werden - 4Players.de

Thunder Lotus Games hat die Kickstarter-Kampagne für Sundered gestartet. 25.000 Kanadische Dollar (ca. 18.000 Euro) sollen auf diesem Wege eingesammelt werden, damit der Produktionszeitraum noch bis zum Juni 2017 ausgedehnt werden kann. Zudem soll das Feedback der Alpha- und Beta-Spieler bzw. der Kickstarter-Unterstützung dazu genutzt werden, um Bugs zu beheben und das Spiel zu verbessern. Schon das erste Projekt ( Jotun ) wurde auf ähnliche Art und Weise finanziert. Unterstützt man das Vorhaben mit mehr als 20 CAD (ca. 14,3 Euro), erhält man eine digitale Version des Spiels für eine Plattform nach Wahl. Nach etwas mehr als einer Stunde wurde die Marke von 13.000 CAD bei Kickstarter schon übersprungen.Sundered soll im Juli 2017 für PC, Mac, Linux (Steam, Humble, GOG) und PlayStation 4 an den Start gehen. Die Entwickler rechnen mit einer Spielzeit von ungefähr zehn Stunden. Deutsche Bildschirmtexte sind ebenfalls vorgesehen.Sundered ist ein Metroidvania-Actionspiel mit Singleplayer-Fokus. Die Entwickler wollen auf den Stärken von Jotun aufbauen (handgemalte Grafik, große Bosskämpfe, tiefe Immersion) und auf prozedural generierte Levels setzen, die aus eigenhändig erstellten Level-Bausteinen zusammengesetzt werden. Dabei übernimmt man die Rolle von Eshe und muss versuchen, die in Trümmern liegende Welt irgendwie zu verlassen. In groß angelegten Bosskämpfen kann man die Macht von korrumpierten Relikten auf Kosten der eigenen Menschlichkeit erlangen - oder man belässt es bei den normalen, nicht-korrumpierten Fertigkeiten (Shield, Double Jump, Gun, Dash, Smash, Hook Shot und Wall Run). Die vier Säulen des Spiels sind: Erkunden, Kämpfen, Sterben und Upgraden. Stirbt man in der Welt, zum Beispiel im Kampf gegen die dynamisch erscheinenden Gegnerhorden, erscheint man in der zentralen Höhle wieder und kann dort den Charakter verbessern, Perks freischalten und sich neue Spezialfähigkeiten aussuchen.Letztes aktuelles Video: Trailer