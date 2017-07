Sundered: Handgezeichnete Metroidvania-Action erscheint Ende Juli - 4Players.de

Thunder Lotus Games wird Sundered am 28. Juli 2017 für PC (Steam, GOG, Uplay) und PlayStation 4 veröffentlichen. Der Preis wird 19,99 Euro betragen. Passend zur Festlegung des Releasetermins haben die Entwickler den folgenden Trailer zum Metroidvania-Actionspiel mit Einzelspieler-Fokus bereitgestellt. Zugleich wird ihr vorheriges Spiel, Jotun , an diesem Wochenende bei GOG und Steam kostenlos angeboten ( wir berichteten )."Sundered ist ein entsetzlicher Kampf um das Überleben und die mentale Gesundheit, ein handgezeichnetes Epos von den Schöpfern von Jotun. Es ist ein Metroidvania mit hohem Wiederspielwert, in dem du alten, unheimlichen Mächten widerstehst oder sie dir zu eigen machst. Du spielst Eshe, einen Wanderer, in einer zerstörten Welt, gefangen in sich ständig verändernden und mit furchterregenden Feinden übersäten Höhlen. Nutze die Kraft verwerflicher Artefakte, um gigantische Bosse zu besiegen - auf Kosten deiner Menschlichkeit. Widerstehe oder mach' es dir zu eigen."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer