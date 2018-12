Sundered: Erscheint als erweiterte Eldritch Edition für Switch und Xbox One - 4Players.de

Thunder Lotus wird Sundered als Eldritch Edition am 21. Dezember 2018 für Nintendo Switch und Xbox One veröffentlichen - jeweils in digitaler Form (Preis: 19,99 Dollar). Die "endgültige" Version des chaotischen 2D-Actionspiels wird zusätzlich einen lokalen Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler umfassen. Neue Areale und ein weiterer Bosskampf kommen ebenfalls hinzu. Die Neuerungen werden als Update "Magnate of the Gong" für PC und PlayStation 4 (kostenlos) bereitgestellt.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer Zum Test der normalen Version: Mit Sundered versuchen die Jotun-Macher von Thunder Lotus Games, sich in die stattliche Riege klassischer 2D-Action-Adventure à la Castlevania einzureihen und gleichzeitig mit einem sehenswerten Artdesign sowie interessanten Mechaniken aus der Masse herauszuragen.