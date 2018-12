Sundered: Eldritch Edition für Switch und Xbox One; Update für PC und PS4 - 4Players.de

Thunder Lotus hat die Eldritch Edition von Sundered für Nintendo Switch veröffentlicht . Die Xbox One soll im Laufe des heutigen Tages bedient werden. Der Preis der digitalen Version beträgt jeweils 19,99 Euro. Die "endgültige" Version des chaotischen 2D-Actionspiels wird zusätzlich einen lokalen, kooperativen Mehrspieler-Modus für bis zu vier Spieler umfassen. Neue Areale, Quests, Fortschrittsoptionen und ein weiterer Bosskampf kommen ebenfalls hinzu. Die Neuerungen sind als Update "Magnate of the Gong" für PC und PlayStation 4 (kostenlos) verfügbar. Zum Test der "normalen" Version: Mit Sundered versuchen die Jotun-Macher von Thunder Lotus Games, sich in die stattliche Riege klassischer 2D-Action-Adventure à la Castlevania einzureihen und gleichzeitig mit einem sehenswerten Artdesign sowie interessanten Mechaniken aus der Masse herauszuragen.Letztes aktuelles Video: Eldritch Edition-Trailer