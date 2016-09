3on3 FreeStyle: Free-to-play-Basketball für PS4 im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - 3on3 FreeStyle (PS4) Screenshot - 3on3 FreeStyle (PS4) Screenshot - 3on3 FreeStyle (PS4) Screenshot - 3on3 FreeStyle (PS4) Screenshot - 3on3 FreeStyle (PS4) Screenshot - 3on3 FreeStyle (PS4)

Das gestern, am 26. September 2016 in Nordamerika und Asien in die geschlossene Betaphase gestartete Street-Basketballspiel 3on3 FreeStyle vom koreanischen Entwickler Joycity soll noch bis zum 17. Oktober von teilnehmenden PlayStation-Plus-Spielern auf Herz und Nieren geprüft werden und Ende des Jahres auf Free-to-play-Basis für PlayStation 4 vom Stapel laufen. Im amerikanischen PlayStation Blog stellt Managing Director Marc Guerrier den sowohl an Neulinge als auch Veteranen gerichteten Funsport-Titel näher vor Man sei während der Entwicklung in ständigem Kontakt mit verschiedenen Street-Basketball-Ligen und -Teams gestanden und habe Originalschauplätze in den USA besucht, um eine möglichst authentische Spielerfahrung abzuliefern. Zudem verfüge jeder der Spielcharaktere über einzigartige Moves und Tricks, so dass man sehr individuelle Teams bilden könne - inklusive lokaler Koop-Funktion für bis zu drei Spieler. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website sowie im aktuellen Video:Letztes aktuelles Video: Beta-Trailer