3on3 FreeStyle: Open-Beta-Start des PS4-exklusiven Street-Basketballs - 4Players.de

Das PS4-exklusive Street-Basketball-Spiel 3on3 FreeStyle ist am 22. Februar 2017 auch in Europa in die offene Betaphase gestartet, wie der koreanische Entwickler und Publisher Joycity mitteilt. Zu den Besonderheiten heißt es: "Jeder Charakter in 3on3 Freestyle ist einzigartig und verfügt über eigene Fähigkeiten und Talente auf spezifischen Positionen. Spieler können schnelle Pässe werfen, mitreißende Dribblings hinlegen oder sich ihren Weg durch die Verteidiger bahnen, um das Spiel zu gewinnen. Teammitglieder müssen sich gut überlegen, welche Spieler sie wählen, damit sie das richtige Team für ihren bevorzugten Spielstil zusammenstellen und sich auf ihre Gegner einstellen können. Zusätzlich zu unterschiedlichen physischen und technischen Attributen gibt es zu jedem Charakter eine eigene Hintergrundgeschichte, geschrieben mit Hilfe des legendären Autors Evan Skolnick, die sich entfaltet, während Spieler Fortschritte im Spiel machen." Mehr dazu auf der offiziellen Website oder dem PlayStation Blog Der Free-to-play-Titel bietet derzeit 15 trainierbare Charaktere mit individuellen Fähigkeiten und Move-Sets sowie zwei Online-Spielmodi (3-gegen-3 und 1-gegen-1) und kann grundsätzlich kostenlos via PlayStation Store heruntergeladen werden.Letztes aktuelles Video: Beta-Trailer