Project Automata: Aufbau, Produktion und Transport - ein klassisches Tycoon-Spiel - 4Players.de

Screenshot - Project Automata (PC) Screenshot - Project Automata (PC) Screenshot - Project Automata (PC) Screenshot - Project Automata (PC)

Mit Project Automata befindet sich bei Dapper Penguin Studios ein klassisches, strategisches Tycoon-Spiel für PC, Mac und Linux in Entwicklung. In der Aufbau-Wirtschaftssimulation übernimmt man die Rolle eines Industriemagnaten und baut Fabriken, etabliert effiziente Transportrouten, bewegt Rohstoffe zu weiterverarbeitenden Betrieben, stellt fertige Güter her und verkauft diese Produkte dann auf dem Weltmarkt. Project Automata soll sowohl zugänglich als auch komplex sein. Als Inspirationsquellen werden Transport Tycoon, Anno, Factorio und Der Industriegigant genannt.Das Spiel befindet sich derzeit in der Pre-Alpha-Phase. Eine Demo kann hier runtergeladen werden. Das Projekt soll (ab dem 1. Oktober) via Kickstarter-Kampagne angeschoben werden. Auch um "grünes Licht" bei Steam wird gebeten. Wenn alles nach Plan läuft, soll Project Automata Ende 2017 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Trailer zur Demo