Rise of Industry: Tycoon-Spiel à la Industrie Gigant bald bei Steam Early Access - 4Players.de

Kasedo Games hat einen digitalen Publishing-Deal mit Indie-Entwickler Dapper Penguin über Rise of Industry abgeschlossen. Das Tycoon-Spiel à la Transport Tycoon Deluxe und Industrie Gigant wird Anfang 2018 als Early-Access-Titel auf Steam für Windows PC, Mac und Linux erscheinen."Rise of Industry zeigt, was es bedeutet, in den 90ern aufgewachsen zu sein und endlose Nächte mit Tycoon Spielen verbracht zu haben", sagt Alex Mochi, Gründer und Lead Designer bei Dapper Penguin Studios. "Wir geben Alles, um die bestmöglichen Simulationsspiele zu schaffen und ein totgeglaubtes Genre wiederzubeleben. Mit Rise of Industry haben wir ein Spiel entwickelt, dass sich qualitativ zu den großen Klassikern des Genres gesellt.""Als wir Rise of Industry zum ersten Mal sahen, wussten wir, dass der Titel perfekt zu Kasedo Games passt. Das ist genau die Art von Projekt, in der wir involviert sein wollen", sagt Jonathan Hales, Managing Director bei Kasedo Games. "Dabei zu helfen, ein so vielversprechendes Produkt einem größeren Publikum zugänglich zu machen, ist genau das, was unsere Firma ausmacht. Wir sind gespannt, was die Early-Access-Phase für uns und die Spieler bereithält.""Rise of Industry ist ein strategisches Tycoon Spiel, das den Spieler in die Schuhe eines Industriellen in den Anfängen eines alternativen 20. Jahrhunderts versetzt. Der Spieler baut und verwaltet ein wachsendes Imperium in einer lebendigen und prozedural generierten Welt, die sich unaufhörlich weiterentwickelt und individuellen Spielstilen anpasst. Als angehende Entrepreneure werden Spieler Fabriken und effiziente Transportlinien bauen, Rohstoffe bewegen, Erzeugnisse fertigen und Handelsabkommen mit den mächtigsten Städten der Welt schließen und sie mit den Ressourcen beliefern die sie benötigen, um zu gedeihen und zu wachsen. Auf riesigen Karten, die Dörfer, Kleinstädte und Metropolen enthalten, ist der Spieler stets auf der Suche nach den besten Deals. Jede Stadt hat ihre eigenen Persönlichkeiten und Agenden, die es zu beachten gilt. Begeht der Spieler einen Fehler, müssen PR- und Marketingkampagnen gestartet werden, um Imageschäden zu verhindern - und falls auch das fehlschlägt, können sich Handelsrouten für immer verschließen."Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer