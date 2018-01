Rise of Industry: Tycoon-Spiel startet am 9. Februar in den Early Access

"Jeder Spieler erlebt das Spiel anders - spezialisiere dich auf Handel, Produktion, Sammeln von Rohstoffen oder auf eine beliebige Kombination aus allem und forsche dich an die Spitze.

Setze Öffentlichkeitsarbeit und Werbung ein, um die Gunst deiner Geschäftspartner zu gewinnen (oder ein beschädigtes Verhältnis wiederherzustellen).

Wähle aus über 100 Einzelprodukten und verwalte den Herstellungsprozess von der Ernte der Rohstoffe bis hin zur Auslieferung der fertigen Erzeugnisse an die ortsansässigen Läden und die Bevölkerung.

Errichte und verwalte ein stabiles Transportnetzwerk, um mithilfe eines großen Lastwagen-Fuhrparks, schneller Züge und Flugzeuge mit hoher Ladekapazität, eine effiziente Auslieferung deiner Waren zu gewährleisten.

Sei bereit für einen harten Wettbewerb. Eine moderne Stadt-KI sorgt für eine intelligente und sich ständig verändernde Spielwelt, denn du bist nicht der Einzige auf der Suche nach dem besten Deal.

Städte mit Persönlichkeit - finde für jede Stadt den entsprechenden Ansatz, oder du musst mit wirtschaftlichen Rückschlägen rechnen.

Gewaltige, prozedural generierte Karten, die deinem wachsenden Imperium ausreichend Platz bieten, entweder in herausfordernden Szenarien oder im Sandbox-Modus, bei dem deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt sind.

Passe dich schnell dem augenblicklichen Geschäftsklima an – neue Verträge, zufällige Ereignisse und andere Aufgaben halten dich und deinen Cashflow auf Trab.

Für eine gesunde Umwelt: Verschmutzung, Krankheiten und andere industrielle Nebenwirkungen holen den weniger gewissenhaften Industriemagnaten irgendwann ein.

Sich ständig verändernde Biome stellen dich bei deinem Bestreben, das Meiste aus einer Karte herauszuholen, vor die verschiedensten Herausforderungen, was die Umwelt betrifft. Verliere potenzielle Ölreserven und erlebe, wie verseuchte Tundra zu blühenden Feldern werden, oder fruchtbares Ackerland verblüht und zu trockenen Wüsten abstirbt.

Bereit für die Weltherrschaft? Treibe deine Freunde im Multiplayer-Modus in die wirtschaftliche Abhängigkeit. Multiplayer-Modus kommt nach Veröffentlichung."

Screenshot - Rise of Industry (PC) Screenshot - Rise of Industry (PC) Screenshot - Rise of Industry (PC) Screenshot - Rise of Industry (PC) Screenshot - Rise of Industry (PC)

Die Wirtschaftssimulation bzw. das Tycoon-Spiel Rise of Industry von Publisher Kasedo Games und Entwickler Dapper Penguin Studios wird am 09. Februar 2018 via Early Access auf Steam und bei GOG erhältlich sein (Preis: 22,99 Euro). Bisher war es als Alpha-Version bei Itch.io erhältlich und wurde dort zum meistverkauften Spiel des Jahres 2017."Es ist sehr spannend Rise of Industry in die Early Access-Phase zu bringen, nachdem wir das Spiel mit viel Liebe und Sorgfalt entwickelt haben", sagte Alex Mochi, CEO, Designer & Producer bei Dapper Pinguin-Studios. "Wir wollen, dass die Early Access-Phase von Anfang an rund läuft. Und da bereits mehr als 15.000 Leute das Spiel gespielt haben, konnten wir dieses Feedback nutzen, um das bestmögliche Spiel zu entwickeln, während wir mit der Entwicklung fortfahren, um sicher zu stellen, einen Genre-Klassiker zu etablieren. Rise of Industry bietet bereits jetzt schon viele Stunden herausfordernden und extrem stabilen Gameplays. Wie die Roadmap zeigt, haben wir für die Early-Access-Phase noch viele und umfangreiche Updates in Planung. Wir sind immer offen für unsere Community, um Fragen zu beantworten oder Feedback zu geben und unsere Discord- und Social-Media-Kanäle wachsen jeden Tag weiter."Die aktuelle Entwicklungs-Roadmap könnt ihr euch hier anschauen . Modding, Multiplayer, große Karten, volle Lokalisierung in mehrere Sprachen etc. sollen in diesem Jahr folgen.Letztes aktuelles Video: Teaser TrailerFeatures (laut Hersteller):