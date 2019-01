Rise of Industry: Early-Access-Update bringt Umweltverschmutzung - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von Rise of Industry steht das Alpha-Update 9 auf PC (via Steam und GOG) zum Download bereit. In der Wirtschaftssimulation nach Tycoon-Strickmuster gibt es fortan Umweltverschmutzung.Jedes Gebäude produziert eine bestimmte Menge an Schadstoffen, die sich, wenn sie nicht kontrolliert werden, über Land-, Luft- und Wasserkacheln auf der Karte ausbreiten. Verschmutzte Areale werden weniger Nahrung und Wasser produzieren, Tiere und Bäume schädigen und die Bevölkerung der nahegelegenen Siedlungen reduzieren. Städte können bei starker Verschmutzung komplett verlassen werden. Umweltverschmutzung kann wiederum mit neuen Gebäuden bekämpft werden. Ansonsten wollen die Entwickler die Produktionsübersicht, das Tutorial, das Hilfesystem und das Straßensystem verbessert haben ( zum Change-Log ).Letztes aktuelles Video: Alpha 9 Update