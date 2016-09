Runner3: Dritter Teil der Bit.Trip-Reihe offiziell angekündigt - 4Players.de

For those asking: Charles Martinet will indeed be returning for Runner3! #whataflavor — Choice Provisions (@TotallyChoice) 26. September 2016

Gaijin Games hat die Entwicklung von Runner3, dem dritten Teil innerhalb der Bit.Trip-Runner-Serie, in Angriff genommen. Das haben die Entwickler via Twitter angekündigt und auch gleich eine offizielle Webseite zum Spiel eingerichtet. Viele Informationen gibt es zwar noch nicht, aber man soll das Voranschreiten der Arbeiten in einem Dev-Blog verfolgen können und das Team will eng mit der Community zusammenarbeiten, um mit Runner3 den besten Teil innerhalb der Reihe abliefern zu können. Ein anvisierter Erscheinungstermin wird momentan genauso wenig genannt wie mögliche Plattformen, auf denen der Titel erscheinen soll.Der Vorgänger Bit. Trip Presents: Runner 2 - Future Legend of Rhythm Alien trieb sich auf Steam, Wii U, PS Vita sowie der PS4 herum und wird noch bis zum 2. Oktober mit Rabatten von bis zu 50% angeboten.