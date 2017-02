Runner3: Dritter Bit.Trip-Runner kommt exklusiv für Switch - 4Players.de

Im Zuge der Nindies-Präsentation wurde auch Runner3 von Choice Provisions exklusiv für Nintendo Switch vorgestellt. Der Nachfolger von Bit.Trip Runner und Bit.Trip Presents: Runner 2 - Future Legend of Rhythm Alien soll im Herbst erscheinen und die Abenteuer von CommanderVideo fortsetzen. "Die Spieler können sich auf abwechslungsreiche Missionen, verzweigte Level, Item-Shops, neue Retro-Herausforderungen, coole Manöver und Tanzschritte und ein Aufgebot an einzigartigen Charakteren freuen, welches sogar das aus Runner2 in den Schatten stellt", heißt es von Nintendo.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer