Runner3: Dritter Teil der Bit.Trip-Reihe für PC, Mac und Switch veröffentlicht - 4Players.de

Heldenquests! 'Runner3' steckt voller verrückter Charaktere, die deine Hilfe benötigen. Erhöre ihren Ruf, dann wirst du großzügig belohnt!

Fahrzeuge! Fahre in irren Fahrzeugen, die es niemals durch den TÜV schaffen würden. Auberginenflugzeuge! Selerieautos! Mit Kohlensäure betriebene Dosen! Und viel, viel mehr!

Verzweigte Wege! Jeder Level in 'Runner3' bietet Abzweigungen, die verschiedene Schwierigkeiten aufweisen. Nimm den schweren Weg, um dir einige Juwelen zu verdienen. Oder wähle den normalen Weg und fülle deine Taschen mit kostbaren Goldbarren. Die Entscheidung liegt bei dir!

Retro-Herausforderungen! 'Runner3' folgt erneut der Tradition der Spielereihe und bietet für jeden Level einen zusätzlichen Retro-Level, als wären es zwei Spiele in einem! In diesen Leveln gibt es jetzt ebenfalls eine Neuerung: freie Bewegung! Steuere CommanderVideo so, wie du es noch nie zuvor getan hast, und verdiene dabei Gildan-Münzen!

Item-Shop! Tausche deine schwer verdienten Gildans und Juwelen gegen Kostüme, Umhänge, Accessoires und mehr ein. Es gibt keine In-Game-Käufe in 'Runner3' – du kannst dein Geld behalten!

Neue spielbare Charaktere! Neue und alte Freunde schließen sich den Kommandanten an, darunter der berühmte Dave aus 'Woah Dave!' sowie Unkle Dill, Frank 'N Stein, Awnty Rewty und mehr!

Charles Martinet kehrt für seine Rolle als der Erzähler zurück!"

Choice Provisions haben ihr Rhythmus-Action-Spiel Runner3 am 22. Mai 2018 für Nintendo Switch, PC und Mac veröffentlicht. Der dritte Teil der Bit.Trip -Reihe ist via eShop itch.io sowie Humble Store erhältlich und schlägt offiziell mit 27,99 Euro zu Buche. In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Timbletot ist fest entschlossen, das Multiversum all seiner Liebe und seines Glücks zu berauben. CommanderVideo, Kämpfer für die Liebe in Person, stellt sich diesem schrecklichen Vorhaben entgegen. Für den Sieg wird er rutschen, treten, schweben, fahren, fliegen, tanzen, springen und Doppel- sowie Wand- und Gleitsprünge vollführen. Und das alles in einer aufregenden Vielfalt herausfordernder und spaßiger Levels!