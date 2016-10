Wasteland 3: Crowdfunding-Kampagne bei Fig gestartet (2,75 Mio. Dollar); erste Spielszenen aus dem taktischen Rollenspiel - 4Players.de

InXile Entertainment hat die Crowdfunding-Kampagne für Wasteland 3 gestartet. Im Gegensatz zu Wasteland 2 wird diesmal nicht auf Kickstarter gesetzt, sondern auf Fig - auch Umsatzbeteiligungen sind ab einem Betrag von 1.000 Dollar möglich. Unterstützt werden kann das Projekt nur mit Kreditkarte. Möchte man nicht investieren, sondern lediglich das Spiel kaufen, ist man mit 33 Dollar dabei. Die "Early Bird Digital Copy" für 25 Dollar ist bereits ausverkauft. Insgesamt 2,75 Mio. Dollar möchten die Entwickler erreichen. Das sind ca. 40 Prozent des Gesamtbudgets. 40% steuert InXile bei, 20% kommt von externen Partnern. Derzeit stehen 1.589.249 Dollar von 5.761 Unterstützern unter dem Strich. Die Kampagne läuft noch bis zum 4. November 2016.Der dritte Teil wird in einer eisigen Tundra-Landschaft in Colorado spielen. Man übernimmt man die Rolle eines Überlebenden aus "Team November" und darf mit seinen Entscheidungen (verfeindete Parteien, Einwohner retten oder dezimieren etc.) entweder das Land retten oder sein Schicksal besiegeln. Die getroffenen Entscheidungen sollen weitreichende Auswirkungen haben. Erstmalig in der Wasteland-Reihe wird man die Story-Kampagne kooperativ im Multiplayer-Modus spielen können - dieser Modus ist vollkommen optional. Im Koop-Modus kann man entweder gemeinsam die Missionen angehen oder sich trennen und die Welt alleine erkunden. Nichtsdestotrotz wollen die Entwickler dafür sorgen, dass Wasteland 3 ein reichhaltiges Einzelspieler-Abenteuer wird, das vollständig offline gespielt werden kann. Eine weitere Herausforderung soll zudem das Überleben in der Kälte darstellen.Die Kämpfe werden wieder im Runden-Modus ausgetragen. Neue Funktionen und allerlei Erweiterungen werden ebenfalls versprochen, u.a. eine cinematische Kamera wie bei XCOM. Außerdem wird es Fahrzeuge geben, die zum Reisen, als Lager, zur Erforschung der Welt oder einfach zum Überleben (z.B. als bewegliche Deckung in Gefechten) dienen werden. Die Vehikel wird man verbessern können. Auch die "Ranger Base" wird diesmal mehr Funktionen bieten. Dort kann man Missionen annehmen, Forschungen durchführen, Ressourcen sammeln und via Radio/Funk Kontakt zu anderen Fraktionen herstellen.Wasteland 3 soll im vierten Quartal 2019 für PC (Steam, GOG), Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Spiel wird englische Sprachausgabe und lokalisierte Bildschirmtexte in den folgenden Sprachen bieten: Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch und Polnisch. Im folgenden Trailer sind erste Spielszenen zu sehen. Im zweiten Clip sprechen die Entwickler über ihr Vorhaben.