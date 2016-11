Wasteland 3: Fig-Kampagne zur Finanzierung neigt sich dem Ende zu - 4Players.de

In 15 Stunden endet die Fig-Kampagne zur Schwarmfinanzierung von Wasteland 3 . Das Finanzierungsziel bei 2,75 Mio. Dollar wurde bereits nach drei Tagen erreicht, danach ging es deutlich langsamer voran. Derzeit stehen 3.102.290 Dollar von 17.372 Unterstützern unter dem Strich. 2,25 Mio. Dollar stammen dabei von Investoren mit Fig-Funds (mögliche Gewinnbeteiligung). Um die Finanzierung noch etwas anzukurbeln, haben die Entwickler einen Deal mit Harebrained Schemes geschlossen: Alle Unterstützer, die mehr als 40 Dollar zusagen, erhalten eine kostenlose Steam- oder GOG-Version von Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut.Auch einige Zusatzziele wurden erreicht. So wird die Individualisierung der Ranger ausführlicher ausfallen. Die Ausrüstung, die Charaktere angelegt haben (z.B. Schaufeln oder Ferngläser), soll zudem an den Modellen sichtbar sein. Des Weiteren wird ein "sprechendes Auto" (Name: Morningstar) als Begleiter eingeführt. Morningstar ist eine künstliche Intelligenz, die ursprünglich für Präsident Reagan gestaltet wurde und mehr oder weniger hilfreiche Hinweise im Kampf gegen die "Kommunisten" geben wird. Zudem wird man für seine Ranger-Gruppe ein Abzeichen individuell anpassen können. Für den Marktplatz "The Bizarre" (ab 3,25 Mio. Dollar) in einem halbverschütteten alten Einkaufszentrum wird es wohl nicht mehr reichen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Pre-Alpha - A Frosty Reception