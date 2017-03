Wasteland 3: Brian Fargo kündigt Rückzug aus der Spielebranche an - 4Players.de

Wasteland 3 wird vermutlich das letzte Spiel sein, an dem Veteran Brian Fargo mitwirkt. Zumindest deutet der Gründer von Interplay und inXile Entertainment sowie Schöpfer von großen Titeln wie Fallout und zuletzt Torment: Tides of Numenera im Gespräch mit Eurogamer.net seinen Abschied aus der Spieleindustrie an."Wasteland 2 und Torment sind beide großartig geworden", resümiert Fargo. "The Mage's Tale's hat gute Aufmerksamkeit bekommen, The Bard's Tale 4 sieht spektakulär aus. Wasteland 3 baut auf Wasteland 2 auf. Es scheint ein guter Zeitpunkt sein, um sich zu verabschieden [im Original: "drop the mic"]."Wird sich der Designer nach der Veröffentlichung von Wasteland 3 - geplant ist derzeit ein Release im Jahr 2019 - also tatsächlich zur Ruhe setzen? Er sucht bereits nach Gründen und scheint auch welche gefunden zu haben: "Ich liebe diese Industrie, aber ich bin schon seit 1981 dabei. Ich war dabei mit Ken und Roberta Williams [Gründer von Sierra], Trip Hawkins [Gründer von EA], den Jungs von Brøderbund. Ich schau mir meine Freunde an und sie haben sehr viel mehr Freizeit als ich. Es ist ein sehr intensives Geschäft. Du bist ständig davon umgeben. Sieht so aus, als sollte ich mich mal ein bisschen ausruhen."Und gibt es schon Pläne für die Zeit danach? "Ich wollte schon immer mal nach Machu Pichu", so Fargo.Letztes aktuelles Video: Spielszenen Pre-Alpha - A Frosty Reception