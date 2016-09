Relaxing VR Games: Mahjong: Daedalics Premiere auf der Virtual-Reality-Bühne - 4Players.de

Hohe Wiederspielbarkeit

Einer der beliebtesten Spieleklassiker VR-optimiert

Über 160 verschiedene Spielvorlagen vor fotorealistischen 360°-Hintergründen

Einfache Steuerung dank intuitiver One-Touch-Bedienung

Entspannte Spielatmosphäre"

Mit Relaxing VR Games: Mahjong von CrazyBunch hat Daedalic Entertainment vor Kurzem sein erstes Virtual-Reality-Spiel veröffentlicht . Die Umsetzung des chinesischen Evergreens für Samsung Gear VR soll aber nur der Anfang einer ganzen VR-Reihe an entspannenden Spieleklassikern für zwischendurch markieren. Zudem sollen in Kürze auch Umsetzungen für Oculus Rift und Google Daydream erscheinen. Zum Spiel selbst heißt es:"Relaxing VR Games: Mahjong bringt den Klassiker in eine neue Dimension. Mit der Samsung Gear VR können die Spielsteine in einer fotorealistischen 360°-Umgebung sortiert werden. Per Fingerzeig wird das Spielfeld direkt an der Touch-Funktion der Samsung Gear VR abgeräumt.Features: