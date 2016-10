Hello Neighbor: Offener Pre-Alpha-Test des Katz-und-Maus-Spiels am Wochenende - 4Players.de

Am Wochenende wird Hello Neighbor zum ersten Mal für eine große Anzahl Spieler zugänglich sein, wie tinyBuild bekannt macht. Wer sich um die Teilnahme an dem Pre-Alpha-Test bewerben möchte, kann dies auf der Webseite des Publishers tun.Hello Neighbor ist ein Spiel, das die offizielle Webseite als "taktischen Puzzler" bezeichnet: Weil der Keller des Nachbarn verbarrikadiert ist, bricht man in sein Haus ein, um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen - am besten ohne von seinem Bewohner gesehen zu werden. Denn der passt sich dem Verhalten des Eindringlings an: "Entdeckt, wie clever und gerissen eine künstliche Intelligenz sein kann!", verspricht Entwickler Dynamic Pixels.Die frühe Fassung des Spiels werde anstatt des kompletten Hauses lediglich eine Etage enthalten, wobei neben zahlreichen Grafiken sogar der Grundriss des Gebäudes lediglich ein Platzhalter sein soll. Die gerissene KI soll allerdings bereits über weite Strecken wie vorgesehen funktionieren.Der Publisher weist darauf hin, dass man Hello Neighbor ähnlich wie Party Hard , das von einem anderen Studio stammt, aber ebenfalls von tinyBuild Games veröffentlicht wurde, gemeinsam mit den Spielern entwicklen möchte. Deshalb sollen möglichst viele Spieler möglichst viele frühe Versionen testen - ihre Hinweise und Erfahrungen seien wichtig für das Verbessern und den Ausbau des Projekts.Letztes aktuelles Video: Was verbirgt sich im Keller