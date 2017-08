Hello Neighbor: Entwickler-Video: Erweiterung der Beta, Verschiebung auf Dezember & kostenlose Alpha - 4Players.de

Mit dem nachfolgenden Entwickler-Video hat sich der Produzent von Hello Neighbor , Alex Nichiporchik, zu Wort gemeldet und neben einer Änderung des Erscheinungstermins auch neue Inhalte vorgestellt, die in der für Vorbesteller auf Steam und GOG erhältlichen Beta-Version verfügbar sind. Auf der offiziellen Webseite wird eine frühe Alpha-Version außerdem kostenlos zum Download als eine Art Demo angeboten.Als Grund für die Verschiebung des Termins von Mitte August auf den 8. Dezember nennt Nichiporchik notwendigen Feinschliff verschiedener Inhalte - diesen Teil der Entwicklung hätte er selbst unterschätzt. "Ein verschobenes Spiel wird irgendwann gut, aber ein frühzeitig veröffentlichtes Spiel wird für immer ein schlechtes sein", zitiert er Nintendos Shigeru Miyamoto.Inhaltlich sind mit dem Update auf die dritte öffentliche Beta-Version ein Boss hinzugekommen sowie ein Keller, überarbeitete Angst-Räume, die als Tutorials sowie Zugänge zu neuen Fähigkeiten dienen, und mehr. Alle Neuerungen führt ein Beitrag auf der Webseite des Publishers tinyBuild Games auf. Der Produzent erwähnt außerdem, dass die aktuelle Beta nur etwa 40 Prozent des kompletten Spiels ausmacht.Hello Neighbor ist ein Stealth-Action-Spiel, in dem man in das Haus eines Nachbarn einbricht um herauszufinden, was der in seinem geheimnisvollen Keller treibt. Bei dem Nachbarn soll es sich dabei um eine fortschrittliche KI handeln, die nicht nur vorfefertigten Mustern folgt, sondern auf das Vorgehen des Spielers reagiert. Sie verbarrikadiert Zugänge, legt Fallen und wird besser, je mehr Erfahrung sie gesammelt hat.Letztes aktuelles Video: Vorstellung Beta 3