Mit dem nachfolgenden Video machen tinyBuild Games und Entwickler Dynamic Pixels auf den Verkaufsstart von Hello Neighbor am Freitag, den 8. Dezember aufmerksam. Das Spiel wird für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.Hello Neighbor ist ein Stealth-Action-Spiel, in dem man in das Haus eines Nachbarn einbricht um herauszufinden, was der in seinem geheimnisvollen Keller treibt. Bei dem Nachbarn soll es sich um eine fortschrittliche KI handeln, die nicht nur vorfefertigten Mustern folgt, sondern auf das Vorgehen des Spielers reagiert. Sie verbarrikadiert Zugänge, legt Fallen und wird besser, je mehr Erfahrung sie gesammelt hat.Letztes aktuelles Video: Start-Teaser