Final Fantasy Trading Card Game: Bevorstehende Europa-Premiere des Sammelkartenspiels - 4Players.de

Wie Square Enix mitteilt, wird das in Zusammenarbeit mit Hobby Japan entstandene Sammelkartenspiel Final Fantasy Trading Card Game nach sechs Jahren, 15 Erweiterungen, 3,5 Millionen verkauften Booster-Packs und über 2.000 verschiedenen Karten in Japan, ab dem 28. Oktober 2016 auch in Europa erhältlich sein. Die europäische Ausgabe soll vollständig lokalisiert in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch erscheinen und von einem überarbeiteten Grafik-Design und verbesserter Balance profitieren. Das erste Set (Opus 1) soll 216 Karten mit Designs von Tetsuya Nomura, Yoshitaka Amano und Akihiko Yoshida aus 30 Jahren Final Fantasy enthalten und bei großen Handelsketten sowie in Spielwaren-Geschäften erhältlich sein. Jede Karte aus Opus 1 soll zudem als Premium-Folien-Version angeboten werden und das Set so zu einem Muss für Sammler machen.Das Spiel selbst wurde vom ehemaligen TCG-Profispieler Taro Kageyama und Shota Yasooka entworfen und habe viel Lob für seine Mischung aus Strategie, Glück und temporeichem Spielablauf geerntet, die das Spiel sehr vielseitig mache und so ein breites Publikum anspreche. Interessierte Spieler werden Final Fantasy Trading Card Game auf der SPIEL in Essen (Halle 2, Stand E147) vom 13. bis 16. Oktober vorab ausprobieren und noch vor dem offiziellen Release erwerben können. Darüber hinaus sollen in den Monaten nach der Veröffentlichung organisierte Spieletreffs veranstaltet werden. Mehr Informationen dazu soll es zu gegebener Zeit auf der offiziellen Website geben. Einen Einblick in den Spielablauf gewährt hingegen folgendes Einsteiger-Tutorial mit Schöpfer Taro Kageyama:Letztes aktuelles Video: Beginner-Tutorial