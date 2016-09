SportsBarVR: Virtueller Kneipenbesuch zum Start von PlayStation VR - 4Players.de

Screenshot - Sports Bar VR (PS4) Screenshot - Sports Bar VR (PS4) Screenshot - Sports Bar VR (PS4)

Pünktlich zum Start von PlayStation VR am 13. Oktober 2016 wollen die Pool-Nation-VR -Macher Cherry Pop Games und Perilous Orbit mit SportsBarVR zu einem virtuellen Kneipenbesuch laden, in dem man sich zusammen mit anderen Spielern mit Poolbillard, Darts, Air-Hockey, Skeeball, Shuffleboard, Schach, Dame und anderen Aktivitäten vergüngen kann. Dazu schreibt Matthew Kaplan von Perilous Orbit auf dem PlayStation Blog : "Die große Bandbreite der Kneipenspiele ermöglicht euch jede Menge VR-Interaktionen und Gameplay-Ebenen unterschiedlicher Intensität. Konzentrations- und rundenbasierte Spiele wie Schach, Dame und unser Paradebeispiel Billard bieten euch entspannte VR-Spiele mit überschaubarem Körpereinsatz, wohingegen Spiele wie Air-Hockey an Rasanz kaum zu überbieten sind.""Während der Entwicklungsphase haben wir mit Spannung verfolgt, wie Spieler und Tester in SportsBarVR ganz spontan neue Spiele erfunden haben ... von improvisiertem Baseball (mit Billardqueues als Schlägern und Flaschen als Bällen) bis hin zu Turmbauwettkämpfen mit Büchern, Stühlen und Dominosteinen. Es hat viel Spaß gemacht, die Wünsche der Spieler schnellstens umzusetzen, und wir brennen darauf, auch weiterhin von unseren Spielern zu lernen und SportsBarVR auch nach der Veröffentlichung ständig weiter zu verbessern, so wie schon bei unserem vorherigen Spiel.Sechs Spielern beim hochpräzisen Dartspiel zuzuschauen oder mitzufiebern, wenn sie sich in einem hitzigen Skeeball-Match gegenseitig in die Zange nehmen, führt uns wieder einmal die Macht der sozialen VR und die Tatsache vor Augen, dass der Spaß eines einzelnen Spielers den Unterhaltungswert für alle anderen um ihn herum steigern kann!"Letztes aktuelles Video: Preview-Trailer