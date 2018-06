Nidhogg 2: Erscheint am 19. Juli für Xbox One mit zwei exklusiven Levels - 4Players.de

Am 19. Juli 2018 wird Nidhogg 2 auch für Xbox One erscheinen. Die Umsetzung wird zwei exklusive Levels (Messhof Corporate Headquarters und Elevated Train) umfassen.Der "Klingentanz 2.0" ist derzeit für PC (Win/Mac) und PS4 erhältlich. Die geplante Umsetzung für Switch folgt "später". Unseren Test der PC-Version findet ihr hier : Nidhogg war 2014 eine kleine Überraschung: Die ebenso atemlosen wie hektischen und in gewöhnungsbedürftiger 8-Bit-Kulisse inszenierten Gefechte machten vor allem gemeinsam vor einem Bildschirm unheimlich Spaß. Kann das Konzept noch ein weiteres Mal überzeugen?Letztes aktuelles Video: Xbox One Teaser