Serial Cleaner: Tatortreiniger als actionreiches Schleichspiel - 4Players.de

Wer die Szene aus Quentin Tarrentinos Pulp Fiction mit dem "Cleaner" kennt, weiß was man in dem actionreichen Schleichspiel Serial Cleaner machen muss: Leichen verschwinden lassen, den Tatort reinigen und die Mordwaffe in Luft auflösen lassen - und sich natürlich nicht von der Polizei erwischen lassen. Das Spiel ist jetzt als Early-Access-Version auf Steam erhältlich: