Serial Cleaner: Bonus-Level "In Space, No One Can Hear You Clean" im Video - 4Players.de

Das Stealth-Actionspiel Serial Cleaner wird zehn Bonuslevels umfassen, die von Filmen inspiriert wurden. So gibt es beispielsweise Levels, die an Taxi Driver ("Taxi Cleaner"), Uhrwerk Orange ("Fruit and Gear"), Star Wars Episode 4: Eine Neue Hoffnung ("Star Dusting", Cantina-Szene) und Alien angelehnt sind. Was euch im Alien-Level "In Space, No One Can Hear You Clean" erwartet, könnt ihr euch im folgenden Video anschauen.Ausnahmsweise spielt man hier nicht den Täter, sondern einen Tatortreiniger: Als Cleaner Bob räumt man in den 70er-Jahren hinter Mördern auf, die nicht nur Leichen, sondern auch Blut und Tatwaffen zurücklassen. Von Überwachungskameras oder der Polizei darf man sich dabei nicht erwischen lassen und so vermeidet man gesehen oder gehört zu werden und versteckt sich in Kisten. Verschiedene Herausforderungen stellen erfahrene Tatortreiniger außerdem auf die Probe: Sie spielen entweder in schwarz-weiß, mit verzerrter Sicht (Betrunken) oder ohne eingeblendete Sichtlinien der Polizisten. Serial Cleaner erscheint am 14. Juli auf Steam (Windows, Mac, Linux) sowie für Xbox One und bereits am 11. Juli für PlayStation 4. Der Preis wird knapp 15 Euro betragen.Letztes aktuelles Video: Bonus Level - In Space No One Can Hear You Clean