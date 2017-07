Serial Cleaner: Trailer zum Verkaufsstart - 4Players.de

Heute erscheint das Stealth-Actionspiel Serial Cleaner für die PS4. Die PC- und XboxOne-Versionen werden am 14. Juli veröffentlicht. Der folgende Trailer zeigt Eindrücke der Schleich-Action um einen Tatortreiniger. Mit einer ausreichenden Wertung konnte der in unserem Test allerdings nicht überzeugen.Als Cleaner Bob räumt man in den 70er-Jahren hinter Mördern auf, die nicht nur Leichen, sondern auch Blut und Tatwaffen zurücklassen. Von Überwachungskameras oder der Polizei darf man sich dabei nicht erwischen lassen und so vermeidet man gesehen oder gehört zu werden und versteckt sich in Kisten. Verschiedene Herausforderungen stellen erfahrene Tatortreiniger außerdem auf die Probe: Sie spielen entweder in schwarz-weiß, mit verzerrter Sicht (Betrunken) oder ohne eingeblendete Sichtlinien der Polizisten.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer