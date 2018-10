New World: Geschlossene Alpha von Amazons MMO angeblich auf Pornhub durchgesickert - 4Players.de

Amazon arbeitet bekanntlich am "Sandbox-MMO" New World für den PC, welches speziell auf die Bedürfnisse von Streamern zugeschnitten sein soll. Um etwas andere Bedürfnisse dreht sich die Plattform, auf der Szenen aus der geschlossenen Alpha durchgesickert sein sollen: Laut einem Bericht auf Github via Forbes.com ) hat jemand auf Pornhub zwei Stunden Spielszenen hochgeladen.Diese lassen sich mittlerweile offenbar nicht mehr so leicht finden; Youtuber "Less Than Epic" hat allerdings einen neunminütigen Zusammenschnitt auf seinem Kanal gepostet . Das Design ähnelt laut Forbes Titeln wie The Elder Scrolls Online, Rust und Skyrim, das Sandbox-Design mit seinem Crafting an Star Wars Galaxies.