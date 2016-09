Neben New World hat Amazon heute noch ein PC-Spiel angekündigt, über das es bislang kaum Informationen gibt. Die Pressemitteilung erläutert kruz und knapp: "Crucible ist die Schlacht bis zum letzten Überlebenden in einer feindlichen Alienwelt. Spieler wählen Helden aus und passen sie an, schließen Allianzen und betrügen ihre Alliierten auf dem Pfad zum Sieg. Ein zusätzlicher Spieler steigert das Drama, indem er Events auslöst, die Kämpfe live streamt und mit den Zuschauern interagiert. Bei der Entwicklung kommt die "Amazon Lumberyard Game Engine" zum Einsatz, die Twitch-Integration soll sehr einfach umgesetzt sein.