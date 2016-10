The Escapists 2: Es darf wieder aus Gefängnissen ausgebrochen werden; diesmal mit mehreren Etagen und Multiplayer - 4Players.de

holydürüm schrieb am 03.10.2016 um 12:35 Uhr

Ich versteh nicht, wieso man solche Games nicht für iOS/Android (Tablets) rausbringt. Wäre geradezu prädestiniert dafür.

Die Leistung der Geräte, die in den letzten 2-3 Jahren rausgekommen sind, reicht LOCKER. Ich mein bitte, wir sprechen hier von Retro-Pixelgrafik... Und bei iOS ist auch die Fragmentation übersichtlich, der Aufwand hält sich also in Grenzen.

Mit einem etwas angepassten UI würde sich so was absolut hervorragend auf nem iPad spielen lassen! Würde ich sofort kaufen. Ideal wenn man unterwegs ist. Wäre nahezu konkurrenzlos auf der Plattform.

Auf PC oder Konsole hab ich absolut keine Lust auf sowas, da sind meine Ansprüche dann doch etwas höher und es gibt mehr als genug Alternativen...