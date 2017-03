The Escapists 2: Verbesserungen und Neuerungen im Trailer - 4Players.de

Mouldy Toof und Team17 zeigen im Trailer "Welcome to Center Perks" zu The Escapists 2 eine neue Version eines Gefängnisses, das Spielern des ersten Teils bekannt vorkommen dürfte. Zudem sind einige der Verbesserungen bzw. der Neuerungen zu sehen, u. a. Grafikstil, Kampfsystem, neue Crafting-Gegenstände, mehr Möglichkeiten zur Charakter-Erstellung und das neue Gefängnisalarmsystem."Zum ersten Mal in der Serie wird es einen Drop-in/Dropout-Spielmodus für bis zu vier Spielern geben, sowohl online als auch lokal. Die Flucht wird allerdings nicht einfach, denn man muss um die strengen Gefängniszeitpläne herum arbeiten und gleichzeitig darauf achten, die Aufmerksamkeit der Wärter nicht auf sich zu ziehen. Waffen und gefundene (oder gestohlene) Werkzeuge müssen aufbewahrt werden, ohne dass es zu Zellen-Razzien kommt. Um Geld und notwendige Gegenstände zu erhalten, müssen Spieler Gefälligkeiten für andere Insassen erledigen oder einen Job finden, während sie Fluchtrouten erkunden."The Escapists 2 erscheint 2017 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Der erste Teil wird ab morgen außerdem für iPhone, iPad und Android-Geräte erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Return To Center Perks