The Escapists 2: "The Glorious Regime" im Vorbesteller-Trailer - 4Players.de

Die Mouldy Toof Studios haben einen neuen Trailer zum Pixel-Gefängnisausbruch The Escapists 2 veröffentlicht. Im Vorbesteller-Trailer zeigen die Entwickler die nur für Vorbesteller enthaltene Gefängnis-Variante The Glorious Regime, in welcher der Spieler aus dem Knast eines frappierend an Nordkorea erinnernden Systemes entkommen muss. The Escapists 2 wird zunächst für PC, PS4, One und etwas später auch für Switch erscheinen.Die Gefängnisse, aus denen der Spieler ausbrechen muss, werden laut den Entwicklern sehr abwechslungsreich sein - so soll unter anderem einen Wildwest-Knast und ein typisches US-Gefängnis geben. Außerdem sollen Spieler dank des neuen Mehrspieler-Modus im zweiten Teil erstmals gemeinsam der Gefangenschaft entgehen können.Letztes aktuelles Video: Vorbesteller-Trailer