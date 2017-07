The Escapists 2: "Im Weltraum hört dich niemand ... ausbrechen" - 4Players.de

In The Escapists 2 wird es auch ein Hochsicherheitsgefängnis im Weltraum geben, aus dem man ausbrechen darf. In der interstellaren Festung "U.S.S Anomaly" darf man sich mit Roboter-Wachpersonal und Roboter-Wachhunden, Jetpacks, Shuttles und einer Computerintelligenz herumschlagen, die schwer an HAL 9000 aus 2001: Odyssee im Weltraum erinnert.The Escapists 2 wird am 22. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Der Nachfolger des Gefängnisausbruchspiels The Escapists wird 19,99 Euro kosten. Die Switch-Version wird etwas später folgen.Letztes aktuelles Video: Im Weltraum USS Anomaly