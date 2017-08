The Escapists 2: Auch aus Gefangenen-Transporten darf ausgebrochen werden - 4Players.de

Cougar Creek Railroad: Eingesperrt in einem fahrenden Zug, der über die Cougar Creek Railroad rattert, wissen die Gefangenen und die Geier über ihnen genau, was sie am Ende der Strecke erwartet. Wollen Spieler den Sonnenaufgang noch erleben, dürfen sie vor nichts zurückschrecken, um frühzeitig auszusteigen.

H.M.S Orca: An Bord der H.M.S Orca befinden sich unglückselige Insassen, die auf eine Insel weit, weit ab der Zivilisation gebracht werden. Um den Rest ihres Lebens nicht auf diesem verlassenen Stück Land verbringen zu müssen, sollten sie vorher einen Weg aus dem Schiff finden.

Air Force Con: Während dessen heißt es in der Air Force Con: anschnallen. Nur Schwerverbrecher bekommen einen eigenen Flug, aber sie sollten sich darüber bewusst sein, dass es ein One-Way-Ticket ist.

Drei der zehn Gefängnisse in The Escapists 2 sind Vehikel zum Gefangenentransport. "Insassen müssen besonders kurzfristig Entscheidungen treffen und geschickte Schleichkünste beweisen, um aus diesen Gefängnissen mit Zeitlimit auszubrechen", erklären Team17 und Mouldy Toof. Folgende Transit-Levels für Pixel-Verbrecher sind vorgesehen:The Escapists 2 ist ab dem 22. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Eine Switch-Version erscheint später im Jahr.Letztes aktuelles Video: Transport Prison Enthüllung