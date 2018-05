The Escapists 2: DLC-Gefängnis: "Dungeons and Duct Tape" - 4Players.de

Für The Escapists 2 steht ein weiteres DLC-Gefängnis bereit. In "Dungeons and Duct Tape" darf man aus einem mittelalterlischen Verlies ausbrechen. Der DLC ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich (Einzelpreis: 3,99 Euro; Season Pass: 9,99 Euro). Die Switch wird später versorgt. Publisher Team 17 : "Hört her, hört her: Für Verbrechen gegen die Krone wurdest du dazu verurteilt, den Rest deiner Tage im Verlies zu verbringen! Lass dich beim örtlichen Schmied anstellen oder unterhalte Mitgefangene und Wachen mit einer Darbietung auf der Laute! Bewundere die Burg und sieh dir den Thronsaal an, vielleicht wirst du für deine Heldentaten sogar belohnt. (...) Diese mittelalterliche Karte verfügt über neue Gegenstände, die du finden, herstellen und für deinen Ausbruch aus der eindrucksvollen Festung nutzen kannst. (...) Kämpfst du dich durch die furchterregenden Gefängniswärter? Oder findest du einen listigeren Weg über die Mauern zur Freiheit? Aber wie überquerst du den Burggraben? Hast du das Zeug dazu, aus Dungeons and Duct Tape zu entkommen?"Letztes aktuelles Video: Dungeons Duct Tape DLC Launch Trailer