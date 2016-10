Cattle and Crops: Computergesteuerte Helfer im Video; zweites Zusatzziel erreicht - 4Players.de

Die Masterbrain Bytes GmbH präsentiert im folgenden Video die computergesteuerten Angestellten (KI-Helfer) in Cattle and Crops und wie sie ihren Aufgaben nachkommen - auch beim Transport von Waren. Die Landwirtschaftssimulation ( Details ) wird derzeit via Kickstarter und PayPal finanziert. Da mittlerweile die Marke von 175.000 Euro überschritten wurde, ist das zweite Stretch-Goal erreicht worden. Somit wird es Sprachausgabe (Deutsch, Englisch, Französisch) in den Tutorials und den Missionen geben. Kommen noch mehr als 250.000 Euro zusammen, soll eine realistischere Simulation des Schüttguts implementiert werden.Letztes aktuelles Video: Dev Log AI Controlled Vehicles