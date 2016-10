Cattle and Crops: Jahreszeiten werden ebenfalls simuliert - 4Players.de

In der Landwirtschaftssimulation Cattle and Crops wird es Jahreszeiten geben, stellte die Masterbrain Bytes GmbH aus Bremen klar. Einen Eindruck der Simulation über das gesamte Jahr im Spiel soll der folgende Trailer vermitteln. "In dem Video werden 365 Tage simuliert, beginnend vom 1. Juli. Um ein realistisches Wetter für die Zukunft zu generieren, benutzen wir statistische Wetterdaten der gewünschten Region. Aber damit das Bild im Video nicht so unruhig wirkt, haben wir manche Wettereffekte wie Regen und Nebel ausgeschaltet", heißt es von den Entwicklern. Das Spiel wird derzeit via Kickstarter und PayPal finanziert. Fast 200.000 Euro stehen unter dem Strich. Kommen noch mehr als 250.000 Euro zusammen, soll eine realistischere Simulation des Schüttguts implementiert werden. Die Kickstarter-Kampagne endet in sechs Tagen.Letztes aktuelles Video: Season Timelapse