Cattle and Crops: Schlammige Felder und Matsch an den Reifen - 4Players.de

Die Entwickler von Cattle and Crops haben ein weiteres Video aus ihrer Landwirtschaftssimulation veröffentlicht. In dem "DevLog-Video" geht es um ein "realistischeres Fahrgefühl", das durch schlammige Felder, Matsch an den Reifen und das "Festfahren" erreicht werden soll.Cattle and Crops soll im März 2017 in die Early-Access-Phase übergehen. Das Projekt kann auch nach der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne weiter unterstützt werden. Derzeit haben 6.624 Unterstützer 295.674 Euro zugesagt. Das Zusatzziel bei 250.000 Euro (realistischere Simulation des Schüttguts) wurde ebenfalls erreicht. Bei 350.000 Euro wird die erste Erweiterung "Claas Xerion Saddle Trac" kostenlos für alle zur Verfügung gestellt.Letztes aktuelles Video: Dev Log Muddy Conditions