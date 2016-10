Hide and Shriek: Spielszenen des Halloween-Grusels - 4Players.de

Screenshot - Hide and Shriek (PC) Screenshot - Hide and Shriek (PC) Screenshot - Hide and Shriek (PC) Screenshot - Hide and Shriek (PC) Screenshot - Hide and Shriek (PC) Screenshot - Hide and Shriek (PC)

Tritt in zehnminütigen Duellen gegen Freunde oder Fremde an!

Beide Spieler sind unsichtbar! Du musst dich mächtig anstrengen, um deinen Gegner zu finden: achte auf fliegende Objekte, ausgelöste Fallen und Türen, die sich wie von Geisterhand öffnen!

Entdecke mehr als 30 Zauber mit einzigartigen Effekten. Blende deinen Gegner, deponiere an Türen Sprengfallen, beschwöre einen Dämon und, und, und.

Kreische deinen Gegner an, um ihm Angst einzujagen. Setze gruselige Masken bekannter Persönlichkeiten wie Donald Trump und Hillary Clinton auf oder benutze Schädel- und Zombie-Köpfe mit gruseligen Accessoires, wie klebrigen Augäpfeln, blutigen Beilen und mehr.

Beherrsche die Bestenliste oder gerate selbst in Panik!"

Funcom hat erste längere Ausschnitte aus Hide and Shriek veröffentlicht, in denen man zwei Spielern dabei zusieht, die sich gegenseitig suchen und erschrecken. Ziel des von Funcoms Studio in North Carolina entwickelten Spiels ist es, nachts durch eine Schule zu ziehen und einem Gegenspieler mit Fallen, Zaubern und Masken das Fürchten zu lehren.Funcom beschreibt das Spiel in einer älteren Mitteilung mit den folgenden Worten: "Hide and Shriek ist ein Multiplayer-Spaß für zwei Spieler, die in zehnminütigen Partien gegeneinander antreten. Dein Ziel ist einfach. Sei ein boshafter kleiner Satansbraten und erschrecke deinen Gegner in der erlaubten Zeit zu Tode. Gibt es am Ende der Spielzeit keinen klaren Sieger, gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten. Du sammelst Punkte, indem du deinen Gegner erschreckst oder in eine Falle lockst. Du kannst aber auch ein uraltes Ritual ausführen ...Die Sache hat nur einen winzigen Haken: Ihr seid beide unsichtbar!Du musst also hinterlistige Fallen und mächtige Zauber einsetzen, um deinen Gegner zu enthüllen. Sobald du ihn entdeckt hast, schleiche dich an ihn heran und jag ihm einen ordentlichen Schrecken ein! Denke aber daran, dass er dich ebenfalls sucht. Wenn du nicht aufpasst, bist du es nämlich, der sich vor Angst in die Hose macht!Hide and Shriek soll am 25. Oktober auf Steam erscheinen. Wer es schon jetzt kauft, erhält es dort zu einem gesenkten Preis.Letztes aktuelles Video: Trailer mit Spielszenen