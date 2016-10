Blazblue Centralfiction: Erscheint Anfang November in Europa - 4Players.de

Screenshot - Blazblue Centralfiction (PS3) Screenshot - Blazblue Centralfiction (PS3) Screenshot - Blazblue Centralfiction (PS3) Screenshot - Blazblue Centralfiction (PS3) Screenshot - Blazblue Centralfiction (PS3) Screenshot - Blazblue Centralfiction (PS3) Screenshot - Blazblue Centralfiction (PS3)

Dieses Mal müssen sich europäische Prügelfreunde beim Release nicht viel länger gedulden als Kämpfer in Nordamerika: Wie PQube laut Rice Digital angekündigt hat, erscheint Blazblue Centralfiction bei uns in Europa am 4. November für PS3 und PS4 - und damit in der gleichen Woche, in der das Prügelspiel auch in den USA veröffentlicht wird. Damit bricht Entwickler Arc System Works die bisherige Tradition, wonach man den Markt in Europa bisher erst deutlich später nach den USA bedient hat. Hier noch ein paar erste Impressionen, was man vom Schlagabtausch erwarten darf: