Landfall: Open-Beta-Start der VR-Strategie - 4Players.de

Screenshot - Landfall (OculusRift) Screenshot - Landfall (OculusRift) Screenshot - Landfall (OculusRift)

Heute startet die offene Betaphase zu Force Fields Echtzeit-Strategiespiel Landfall , dessen Virtual-Reality-Schlachtfelder Oculus-Rift-Besitzern bis zum 6. Februar 2017 um 17 Uhr offen stehen. Dazu heißt es: "in Landfall schlüpfen Spieler in die Rolle eines Kommandanten, der seine Soldaten auf SciFi-Schlachtfeldern in kurzweilige Multiplayer-, Singleplayer- und Koop-Gefechte führt. Taktisches Shooter-Gameplay trifft hier auf die einmalige Übersicht durch die Vorteile von VR und die Möglichkeit, zwischen der einzigartigen Vogel- und Ego-Perspektive zu wechseln." Mehr dazu im offiziellen Blog-Post sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Open-Beta-Trailer