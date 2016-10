Super Stardust Ultra VR: Baller-Action startet mit exklusivem Spielmodus auf PlayStation VR - 4Players.de

Die bei D3t entstandene Baller-Action Super Stardust Ultra VR wird pünktlich zum Start von PlayStation VR am 13. Oktober 2016 mit einem neuen und exklusiven Spielmodus (Invasionszone) an den Start gehen. Auf dem PlayStation Blog schreibt XDev Producer Mark O'Connor dazu: "Zum ersten Mal in einem Super Stadust-Spiel, werdet ihr in ein Cockpit hüpfen können und werdet dabei mitten in die Action verfrachtet, während ihr eure Basis verteidigt.Ausgerüstet mit der neuesten Technik und Bewaffnung, ist da neue Zielsystem direkt mit euren Kopfbewegungen verbunden - seht euch um, um zu zielen und drückt den Abzug!" Neben der Invasionszone soll die VR-Adaption von Housemarques Arcade-Klassiker auch alle anderen neun Spielmodi unterstützen und die bisher immersivste Erfahrung der Serie bieten. Super Stardust Ultra VR soll sowohl als Download im PlayStation Store als auch im Einzelhandel erhätlich sein, wobei Besitzern des Originals (zum Test ) auch eine kostenpflichtige Upgrade-Möglichkeit geboten werde.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer