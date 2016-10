Yu-Gi-Oh! Duel Links: Mobile Sammelkarten-Duelle für diesen Winter angekündigt - 4Players.de

"In Yu-Gi-Oh! Duel Links erstellen Duellanten das ultimative Deck, indem sie aus mehr als 700 authentischen Yu-Gi-Oh! Karten auswählen und rasante Duelle gegen andere Spieler in Echtzeit austragen. Die Essenz von Yu-Gi-Oh! ist in dem Mobile Titel detailreich wiedergegeben, indem Duellanten weltweit Monster beschwören, Fallen und Zaubersprüche nutzen, um die Lebenspunkte ihrer Gegner zu reduzieren und so den Sieg zu erringen.



Konami will diesen Winter das digitale Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! Duel Links für iOS und Android veröffentlichen, in dem sich Yami Yugi, Seto Kaiba und andere Charaktere der Serie Kartenduelle liefern werden. Dazu heißt es:Zudem soll der Titel auf der heute startenden New York Comic Con 2016 präsentiert werden. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer