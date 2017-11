Yu-Gi-Oh! Duel Links: Sammelkarten-Duelle beginnen diese Woche auch auf Steam - 4Players.de

Screenshot - Yu-Gi-Oh! Duel Links (PC) Screenshot - Yu-Gi-Oh! Duel Links (PC) Screenshot - Yu-Gi-Oh! Duel Links (PC) Screenshot - Yu-Gi-Oh! Duel Links (PC) Screenshot - Yu-Gi-Oh! Duel Links (PC) Screenshot - Yu-Gi-Oh! Duel Links (PC) Screenshot - Yu-Gi-Oh! Duel Links (PC)

Konami wird das bereits für Android und iOS erhältliche Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! Duel Links am 17. November 2017 auch als PC-Download via Steam veröffentlichen. Seit dem Mobile-Launch im Januar sei der Free-to-play-Titel bereits mehr als 55 Millionen Mal im App Store und bei Google Play heruntergeladen worden. Hier erste Spielaufnahmen vom PC:Zum Spiel selbst heißt es: "Yu-Gi-Oh! Duel Links basiert auf dem offiziellen Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME und brachte das populäre Spiel auf mobile Endgeräte; in Kürze ist das Spielerlebnis nun auch auf PC verfügbar. Duellanten erleben Yami Yugi, Seto Kaiba und andere beliebte Yu-Gi-Oh! Charaktere in wettbewerbsorientierten und actionreichen Karten-Duellen. In der PC-Version von Yu-Gi-Oh! Duel Links können Spieler ihre Fortschritte von der mobilen Version des Spiels nutzen und sich gegen andere User der mobilen und PC-Version duellieren." Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer