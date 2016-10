Robo Recall: Epic Games kündigt Roboter-Shooter für VR an - 4Players.de

Paranidis68 hat geschrieben: Das ist ein Flop und das war abzusehen.

Du bist der Frosch in der Glaskugel, oder wie?Allein die Masse an Spielen, für die PSVR- (oder generell überhaupt VR-Support auf allen Plattformen) angekündigt ist, macht schon mehr her als z.B. damals mit Move. Und selbst bei der ersten Generation an VR-Titeln hab ich schon drei bis vier auf der Liste, die ich mir gönnen werde.Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass in Zukunft die meisten Spiele als Option auch zusätzlich in VR rendern, dann kann das über langen Zeitraum Interessant genug bleiben. Es muss nicht immer speziell ein Spiel für VR kreiert werden. Wenn ich mir Stategiespiele, Rennspiele, Aufbau- und Wirstschaftssimulationen oder 3d-Adventures vorstelle, die ich in VR-Perspektive genießen könnte, dann ist das zumindest Reiz genug, um die Technik weiterzubeobachten.Ob es tatsächlich ein Erfolg wird, weiß niemand. Wird wohl auch daran legen, wie sehr sich Entwickler und Hersteller zukünftig anstrengen.