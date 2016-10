ARKTIKA.1: Metro-Entwickler kündigen post-apokalyptischen VR-Shooter für Oculus Touch an - 4Players.de

The House of the Dead

Die Katze ist aus dem Sack: Bei dem bereits mehrfach angedeuteten Virtual-Reality-Projekt von Metro -Entwickler 4A Games (wir berichteten ) handelt es sich um einen exklusiv für Oculus Touch konzipierten Sci-Fi-Shooter, der in einer postapokalyptischen Eiszeit spielt. Im Rahmen der gerade in San Jose stattfindenden Oculus Connect versprachen die ukrainischen Entwickler nicht nur einen immersiven, actionreichen Ego-Shooter im Stil eines modernenoder, sondern auch die bisher beeindruckendste VR-Grafik überhaupt.Als Spieler müsse man vor dem Hintergrund hart umkämpfter Rohstoffe eine im ehemaligen Russland liegende Kolonie bei frostigen Temperaturen gegen Plünderer, Marodeure und fremde Kreaturen verteidigen. Der von der hauseigenen 4A-Engine angetriebene und vom Studio in Malta entwickelte Titel soll im zweiten Quartal 2017 erhältlich sein. Mehr dazu auf der Homepage des Studios sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer