ARKTIKA.1: Metro-Macher gewähren weitere Einblicke in ihren frostigen VR-Shooter - 4Players.de

Die Metro -Entwickler 4A Games haben aktuelle Spielaufnahmen aus ihrem eisigen VR-Shooter ARKTIKA.1 veröffentlicht, der im Sommer 2017 exklusiv für Oculus Touch erscheinen soll. Die Videos entführen knapp hundert Jahre in die Zukunft, in der sich die Menschheit nicht nur mit einer post-apokalyptischen Eiszeit, sondern auch einem erbitterten Kampf um wertvolle Rohstoffe konfrontiert sieht. Man selbst schlüpft in die Rolle eines Söldners, der beauftragt wurde, eine im ehemaligen Russland liegende Kolonie gegen Plünderer, Marodeure und fremde Kreaturen zu verteidigen. Wie das in der Praxis aussieht, sollen folgende Spielszenen veranschaulichen: